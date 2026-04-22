Más adolescentes identificados por amenazas en centros de estudio: dos están a disposición de Fiscalía en Río Negro

Dos adolescentes de Fray Bentos y Young fueron identificados por la Policía como autores de las amenazas escritas en baños de centros educativos, hechos que han alterado el normal funcionamiento curricular en la última semanas. Los dos menores están a disposición de Fiscalía de Río Negro.

Para el adolescente de Fray Bentos, la resolución de la Fiscalía es que comparezca con un mayor responsable y para el de Young, continúa la investigación.

Hay un tercer joven que está involucrado en amenazas mediante utilización de la red social Instagram. Este último es oriundo de Canelones.

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Williams García, Jefe de Policía de Río Negro, explicó que el trabajo se ha hecho en conjunto con los centros de estudio donde ocurrieron las amenazas.

En el tercer caso, señaló que hubo "un trabajo de DIPN, a través de la oficina de análisis en web, donde se estableció un lugar donde con una IP asociada, asociada también a un teléfono, y en ese caso se está trabajando junto con la Dirección de Inteligencia, a los efectos de poder establecer responsabilidades. En ese hogar reside una persona mayor de edad y un adolescente de 15 años", indicó.

La Justicia condenó este martes a un adolescente que escribió una amenaza de tiroteo en el baño de un centro de educativo en Montevideo. El menor deberá cumplir una medida socioeducativa de libertad asistida, sin privación de libertad. El seguimiento del caso está a cargo del Inisa.