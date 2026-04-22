Negro dijo que la Policía trabajó en Cerro Norte para que "hoy estemos en condiciones de ingresar" con el plan Más Barrio

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro del Interior, Carlos Negro y la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, se reunieron con la Mesa Política del Frente Amplio en la previa del programa Más Barrio, que comienza este jueves.

El inicio del programa es a partir de las 8:30 de la mañana, en el barrio Cerro Norte.

“Allí estarán los efectivos policiales prestando garantías a las personas que van a realizar el censo en el barrio, para conocer fundamentalmente y de primera mano sus necesidades más urgentes”, detalló el ministro Negro.

“Es un primer paso que luego tiene el eje de ruta 5, más Maldonado, en el diseño que hasta ahora se ha hecho del programa. Pensamos llegar a 21 localidades que se consideran de más preocupante complejidad”, sostuvo.

La Policía Nacional trasladará a quienes realicen el censo, y también habrá cadetes de la Escuela de Policías, efectivos de la Guardia Republicana, ómnibus a disposición del traslado de personas y comisaría móvil.

"Los efectivos de la Guardia Republicana son los que primero van a llegar a la zona. Luego del despliegue vamos a tener los cadetes y suman unos 50 aproximadamente, y después tenemos todo el esfuerzo de la Policía comunitaria que también va a participar recolectando la información, hablando con los vecinos y prestando garantía a los muchachos y muchachas que van a hacer el censo", explicó.

Sobre las bandas criminales que actúan en la zona, el ministro sostuvo que la cartera trabaja en la zona desde que asumieron en 2025 y que la Policía "pudo capturar a los dirigentes de las dos principales bandas" y que con esto se redujeron "casi en un 30% los homicidios en esa zona donde va a empezar el programa Más Barrio y que en el año 2026 tengamos un solo homicidio terminando el mes de abril".

En ese sentido, aclaró que la planificación desde "marzo del 2025" fue "para que luego hoy estemos en condiciones de ingresar con el programa Más Barrio a esa zona".

"Los fenómenos de intervención en los territorios por parte de la Policía siempre tienen consecuencia. Cualquier movimiento que se haga en ese sentido, en materia de seguridad pública, tiene repercusión y consecuencias. Para conjurar los peligros que pueda tener la intervención de este tipo, lo que hay que hacer, y se ha hecho hasta ahora, en esa zona, es monitorear y policiar con inteligencia todos y cada uno de los movimientos de estos grupos criminales. Esa es la única forma de saber cómo se van a comportar en un futuro y hasta ahora ese fenómeno no se ha dado, esperamos seguir controlándolo", señaló.