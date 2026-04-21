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Puente internacional fray bentos

Detenidos en la frontera: quisieron ingresar a Uruguay más de 10 placas de video ocultas en un auto

Dos personas que viajaban en el vehículo de matrícula argentina fueron detenidos. Intentaron ingresar la mercadería ilegal por el puente internacional en Fray Bentos.

Foto: Armada Nacional. Incautación en puente internacional en Fray Bentos.

Foto: Armada Nacional. Incautación en puente internacional en Fray Bentos.

La Armada Nacional detuvo a dos personas que intentaron ingresar mercadería ilegal a Uruguay a través del Puente Internacional San Martín, en Fray Bentos.

El procedimiento fue sobre las 19:00 del lunes. Los efectivos inspeccionaron un auto de matrícula argentina y constataron que, en la zona del motor, en los paneles debajo del volante y detrás de la guantera había mercadería oculta: 13 placas de video de computadoras.

La fiscal Guillermina Chouhy dispuso la detención de ambos ocupantes, tomarles declaración, incautar el vehículo y la mercadería.

Carlos Negro, ministro del Interior.
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