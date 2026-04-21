Detenidos en la frontera: quisieron ingresar a Uruguay más de 10 placas de video ocultas en un auto

La Armada Nacional detuvo a dos personas que intentaron ingresar mercadería ilegal a Uruguay a través del Puente Internacional San Martín, en Fray Bentos.

El procedimiento fue sobre las 19:00 del lunes. Los efectivos inspeccionaron un auto de matrícula argentina y constataron que, en la zona del motor, en los paneles debajo del volante y detrás de la guantera había mercadería oculta: 13 placas de video de computadoras.