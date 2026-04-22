Un celular con “mucha información” fue hallado dentro de una cuarta caja fuerte de Sebastián Marset, según dijo al programa boliviano No mentirás el ministro del Gobierno de Bolivia, Marco Oviedo.
Hallan un celular con "mucha información" en una caja fuerte de Sebastián Marset, dice ministro boliviano
El celular fue enviado a EEUU para que lo pericien las autoridades que lideran su caso. Dentro de la caja fuerte también había dinero, joyas y pasaportes falsos.
El dispositivo fue enviado a Estados Unidos para que sea periciado por las autoridades que están a cargo de la investigación principal contra el narcotraficante uruguayo.
En la caja había también dinero (dólares, euros, reales y pesos bolivianos), relojes, collares y pasaportes falsos de Marset y Gianina García Troche, exesposa y madre de los hijos del narcotraficante.
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Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tras su detención, fue extraditado de manera inmediata a Estados Unidos para enfrentar cargos por conspiración para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
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