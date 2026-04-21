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Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes

La advertencia puede implicar lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y rachas de viento, señala Inumet. Mirá el detalle.

Foto: FocoUy, archivo.

Foto: FocoUy, archivo.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a localidades de Colonia, Florida y San José. Se actualizará a la hora 21:00.

Según el organismo, un frente semi-estacionario está incidiendo sobre el país y genera tormentas aisladas, algunas de ellas de mayor intensidad. En esas zonas se pueden registrar “lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”.

La advertencia comenzó a las 15:25 de este martes.

Foto: Subrayado. 
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Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas.

Canelones: Jaureguiberry, Migues, Montes, San Luis, San Ramón, Soca y Tala.

Florida: Alejandro Gallinal, Casupa, Chamizo, Fray Marcos, Reboledo y San Gabriel.

Lavalleja: Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: todo el departamento.

Rocha: 19 de Abril, Arachania, La Paloma, La Pedrera, Puerto de los Botes, Rocha y Velazquez.

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