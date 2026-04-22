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Organizaciones ambientalistas apelaron sentencia que rechazó amparo por prospección sísmica

"La búsqueda de hidrocarburos, en la forma en que se está realizando, genera daños relevantes en el ecosistema marino", aseguran los activistas.

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La defensa de las organizaciones ambientalistas que presentaron un recurso de amparo por las prospecciones sísmicas apelaron la sentencia judicial que lo rechazó.

El recurso de Amparo fue impulsado para frenar la prospección sísmica por su efecto en el ambiente. Tras conocerse el rechazo de la Justicia, varias organizaciones expresaron en un comunicado que las evidencias científicas presentadas "demuestran que la búsqueda de hidrocarburos, en la forma en que se está realizando, genera daños relevantes en el ecosistema marino", y comunicaron la apelación, que se concretó este miércoles, último día de plazo legal para presentarla.

"Nos parece esencial que, ante una situación como la planteada, se aplique el principio precautorio, previsto por el orden constitucional y legal, para asegurar que las actividades que puedan dañar bienes naturales se realicen con todas las precauciones y garantías exigibles", señalaba el comunicado de la semana pasada.

Tamara Paseyro, ministra de Vivienda.
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