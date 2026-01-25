RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN SÉPTIMA BAJA

Treinta y Tres: un hombre de 39 años recibió disparo de un compañero de cacería y falleció

De acuerdo a los cazadores, el disparo sucedió de forma accidental. Fiscalía investiga el caso.

fotojefatura-jefatura-de-policia-de-treinta-y-tres-fachada

La información a la que accedió Subrayado indica que sobre la 1:10 de la madrugada, cuatro hombres estaban cazando en una zona rural conocida como “Séptima Baja”, cuando uno de los que estaba, de 60 años, disparó accidentalmente a otro en la cabeza, causándole la muerte.

La Policía arribó al lugar, así como la fiscal Ana Baricevich, donde ubicaron a la víctima, quien disparó y otros dos acompañantes.

tres personas fueron heridas de arma de fuego este sabado en distintos barios de montevideo
Tres personas fueron heridas de arma de fuego este sábado en distintos barios de Montevideo
