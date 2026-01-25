Treinta y Tres: un hombre de 39 años recibió disparo de un compañero de cacería y falleció

Un hombre de 39 años murió tras recibir un disparo presuntamente accidental por parte de un compañero de caza en Treinta y Tres .

La información a la que accedió Subrayado indica que sobre la 1:10 de la madrugada, cuatro hombres estaban cazando en una zona rural conocida como “Séptima Baja”, cuando uno de los que estaba, de 60 años, disparó accidentalmente a otro en la cabeza, causándole la muerte.