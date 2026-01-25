Un hombre de 39 años murió tras recibir un disparo presuntamente accidental por parte de un compañero de caza en Treinta y Tres.
Treinta y Tres: un hombre de 39 años recibió disparo de un compañero de cacería y falleció
De acuerdo a los cazadores, el disparo sucedió de forma accidental. Fiscalía investiga el caso.
La información a la que accedió Subrayado indica que sobre la 1:10 de la madrugada, cuatro hombres estaban cazando en una zona rural conocida como “Séptima Baja”, cuando uno de los que estaba, de 60 años, disparó accidentalmente a otro en la cabeza, causándole la muerte.
La Policía arribó al lugar, así como la fiscal Ana Baricevich, donde ubicaron a la víctima, quien disparó y otros dos acompañantes.
Seguí leyendo
Tres personas fueron heridas de arma de fuego este sábado en distintos barios de Montevideo
Temas de la nota
Lo más visto
EL JOVEN TIENE EL ALTA MÉDICA
Juez de Faltas le dio dos meses de plazo al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente
LA PEDRERA, ROCHA
Denuncian la violación y abuso de tres menores en el balneario La Pedrera
MONTEVIDEO
Auto chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave
1987 - 24 de enero - 2026
Jugador leyenda de Uruguay y máximo goleador de la Celeste; Luis Suárez cumple 39 años este sábado
ECONOMÍA
Dejá tu comentario