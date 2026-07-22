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tragedia en chile

Trece personas murieron y más de 60.000 están aisladas por el fuerte temporal en Chile

El fenómeno, que empezó el 15 de julio en el sur del país, golpeó especialmente a Coquimbo y Atacama, regiones desérticas del norte, donde son inusuales las lluvias extremas.

Foto: AFP. Temporal en Viña del Mar, Chile.

Foto: AFP. Temporal en Viña del Mar, Chile.

El temporal que recorrió Chile dejó al menos 13 muertos y más de 60.000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance entregado el martes por el gobierno, que ahora se centrará en reactivar los caminos y servicios básicos.

El fenómeno, que empezó el 15 de julio en el sur del país, golpeó especialmente a Coquimbo y Atacama, regiones desérticas del norte, donde son inusuales las lluvias extremas.

"Tenemos 13 personas fallecidas y siete personas desaparecidas", informó a la prensa Alicia Cebrián, directora del Servicio de Emergencias Estatal (Senapred).

Foto: AFP. Desplazamiento de tierra en Viña del Mar, Chile, producto del fuerte temporal.
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La emergencia también dejó unas 2.800 viviendas destruidas o con daños estructurales, unos 2.200 damnificados y mantiene a más de 60.000 personas aisladas, según el gobierno.

Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueados por el agua y el fango, y algunos pueblos resultaron aislados.

"Tengo 57 años y nunca había visto una emergencia como esta. Lo más impactante fue ver cómo los ríos y las quebradas se desbordaron", dijo en una llamada a la AFP Patricia Albornoz, una dirigente vecinal de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que las lluvias "van a comenzar a disminuir" en las próximas horas, pero que todavía persisten riesgos por "crecidas de cauces y quebradas".

Tras el fin del fenómeno climático, el gobierno se centrará en enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas, restablecer las rutas y los servicios básicos.

El presidente chileno, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de tránsito y movilizar recursos de ayuda más rápidamente.

FUENTE: AFP.

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