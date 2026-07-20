RECIBÍ EL NEWSLETTER
catástrofe

Chile decretó estado de catástrofe en el norte por fuerte temporal: casi 100.000 aislados y miles de damnificados

El temporal, que empezó el miércoles pasado, golpea especialmente las regiones norteñas de Coquimbo y Atacama, donde es poco usual que haya lluvias extremas.

Foto: AFP. Desplazamiento de tierra en Viña del Mar, Chile, producto del fuerte temporal.

Foto: AFP. Desplazamiento de tierra en Viña del Mar, Chile, producto del fuerte temporal.

Un temporal de intensas lluvias que afecta a Chile bloqueó rutas y dejó aisladas a casi 100.000 personas, además de unos 2.200 damnificados, especialmente en el norte, informó el gobierno.

El temporal, que empezó el miércoles pasado, golpea especialmente las regiones norteñas de Coquimbo y Atacama, donde es poco usual que haya lluvias extremas.

Debido a las crecidas de ríos, las rutas que conectaban a varios pueblos quedaron bloqueadas, y las localidades aisladas entre sí.

Foto: AFP. Temporal e inundaciones en Arauco, ciudad costera de Chile.
Seguí leyendo

Fuerte temporal en Chile deja tres muertos y más de 70 damnificados; emiten riesgo de inundación para varias zonas

"Lo que llueve generalmente en un mes llovió (ayer) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas", aseguró el lunes a la prensa Máximo Pavez, viceministro del Interior.

La emergencia ya suma cinco fallecidos, cuatro personas desaparecidas y más de 1.100 viviendas destruidas o con daños mayores.

En la región de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago, las inundaciones, el barro y cortes eléctricos provocaron interrupciones en el servicio de agua potable.

"La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones", señaló a la prensa el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer.

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, dijo a Radio Duna que "se necesita declarar zona de catástrofe" en la zona.

Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva la semana pasada.

Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias.

"Hace bastantes años que no teníamos una condición similar", aseguró a la AFP.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla del Inumet por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Foto: archivo.
SIGUE EL MAL TIEMPO

Inumet actualiza la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
montevideo

Dos detenidos por golpear a un chofer de Copsa tras una discusión de tránsito en 8 de Octubre
PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Domingo lluvioso y frío con lluvias y lloviznas aisladas: mirá el pronóstico de Nubel Cisneros
policía fuera de peligro

Un policía fue baleado cuando se enfrentó delincuentes que rapiñaban una casa en Jardines del Hipódromo
Fue 1 a 0 en el alargue

España campeón Mundial de punta a punta tras ganar la final a Argentina

Te puede interesar

Homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre; Montevideo y Canelones concentran el incremento video
DATOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre; Montevideo y Canelones concentran el incremento
Foto: Miguel Chagas, Subrayado.
DATOS OFICIALES

Los homicidios incrementaron 21,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo período de 2025
Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior
CIFRAS OFICIALES DE DENUNCIAS

Bajan las rapiñas, los hurtos, el robo de vehículos y el abigeato, según datos del Ministerio del Interior

Dejá tu comentario