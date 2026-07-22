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NUEVO COMISIONADO PARA LAS CÁRCELES

Daniel Radío: "Que haya más presos no nos protege del delito, eso es lo que tiene que estar claro"

“La gráfica de presos no para de aumentar a pesar de que la población no crece, y en paralelo con esto no para de aumentar la cantidad de delitos”, dijo el nuevo comisionado del Parlamento para las cárceles, Daniel Radío.

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El nuevo comisionado del Parlamento para las cárceles Daniel Radío fijó su posición sobre la situación actual del sistema carcelario en Uruguay, y aseguró que aunque la cantidad de reclusos aumenta año tras año, la seguridad no mejora y los delitos también aumentan.

“La gráfica de presos no para de aumentar a pesar de que la población no crece, y en paralelo con esto no para de aumentar la cantidad de delitos. Conclusión: que haya más presos no nos protege del delito, eso es lo que tiene que estar claro”, dijo Radío este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“A veces se dice que la legislación es blanda, somos muy ‘buenistas’, entran por una puerta y salen por la otra. Ese discurso no se sostiene en la realidad, porque la privación de libertad en Uruguay desde el punto de vista cualitativo es terrible, las condiciones de reclusión son terribles y desde el punto de vista cuantitativo también son terribles, o sea que no tiene nada de ‘buenista’ la legislación uruguaya”, aseguró quien hasta hace pocos días integraba el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el organismo que se encarga de recluir a los delincuentes menores de edad.

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“En todo este período de décadas, lo que tenemos que aprender es que si tenemos más presos y tenemos más delitos, quiere decir que esta no es la respuesta, no es la solución. No nos ha protegido esto. La alternativa no es la impunidad, pero lo que sí me parece es que en el sistema político debe haber habido un proceso de maduración que nos ayude a entender todo esto. Quizás en algún momento hagamos el click y cambiemos la ficha y pensemos de otra manera”, concluyó.

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