Trasladan donaciones desde Embajada de Venezuela hacia la Base Aérea donde partirá un Hércules el sábado

Desde la Embajada de Venezuela en Ciudad Vieja comenzaron este viernes los traslados de ayuda humanitaria hacia la Base Aérea en Canelones, desde donde partirá el sábado un avión Hércules con destino a Venezuela.

El envío incluye 15 toneladas de productos, principalmente insumos médicos, además de 3,5 toneladas de leche en polvo, equipamiento de rescate, material esterilizante, toallas húmedas, papel higiénico y otros artículos de primera necesidad.

El jefe de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela, Pedro Sassone, indicó que por el momento no se están recibiendo donaciones de ropa y que esa etapa se habilitará más adelante.

Tras este primer envío, el foco estará puesto en la recolección de medicamentos. Para ello, una comisión del Ministerio de Salud Pública visitará la Embajada el lunes con el objetivo de evaluar el protocolo necesario para hacer esos envíos.

El primer vuelo de ayuda humanitaria partirá a las 8:00 de este sábado. Los productos enviados fueron aportados tanto por el Estado uruguayo como por organizaciones y personas que se sumaron a la campaña solidaria tras los dos terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela.

La Cancillería informó además que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, mantuvo este jueves un intercambio con su par venezolano, Yván Gil, quien agradeció “el gesto” del gobierno y del pueblo uruguayo.

En la Embajada de Venezuela, ubicada en Rincón y Ciudadela, van 55 toneladas de donaciones recibidas.

Al menos 2.595 personas han muerto por los sismos recientes en Venezuela, anunció este jueves la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados. Los temblores fueron de intensidad 7,2 y 7,5 y dejaron además 12.400 heridos, agregó la jerarca.