Mataron a tiros a un hombre en una barraca del barrio Maracaná; en el lugar hallaron 20 casquillos

Un hombre de 41 años fue asesinado de varios disparos en la mañana de este viernes en una barraca ubicada en Primera al Norte y Camino las Palmeras, en el barrio Marconi.

La Policía Científica trabaja en el lugar realizando pericias. En la escena fue hallada una veintena de casquillos.

Vecinos dijeron a Subrayado que escucharon varios disparos poco después de las 8:00.

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Según la información policial, el hombre no tenía antecedentes penales. Vivía en el barrio y realizaba trabajos en la barraca donde ocurrió el crimen.

Al momento del ataque se encontraba junto a un camión estacionado en la puerta del predio.

Los investigadores descartaron en principio que se trate de una rapiña. Dentro del local se encontraba la propietaria, que resultó ilesa.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.