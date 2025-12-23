RECIBÍ EL NEWSLETTER
HUMBERTO ALLENDE

Tras tres fallos judiciales, exalcalde de Cerro de las Cuentas a prisión por violar a una mujer de 80 años

El abogado de la víctima, Gustavo Silveira, destacó el "muy buen criterio" de la Suprema Corte de Justicia y el apoyo de la Fiscalía durante el proceso judicial.

humberto-allende-condenado-violacion-alcalde-cerro-de-las-cuentas.jpg

Luego de cinco años acusado de violar a una mujer de 80 años vecina de la localidad, tras tres fallos de la justicia va a la cárcel.

El abogado de la víctima, Gustavo Silveira, destacó el "muy buen criterio" del máximo organismo jurisdiccional en establecer el cumplimento de la sentencia en prisión efectiva.

El defensor habló de la incertidumbre de la víctima durante todo el proceso judicial. "Es una cruz que tienen que cargar las víctimas, dolorosa, porque se acuestan con incertidumbre y se levantan con incertidumbre. No saben en qué va a terminar", afirmó.

Silveira destacó el apoyo de la Fiscalía durante el proceso y que siempre tuvo en cuenta a la víctima y mantuvo con firmeza la línea de investigación. Sin embargo, afirmó que a nivel policial afirmó que cambiaron a los investigadores que estaban con el caso desde el inicio de la indagatoria.

