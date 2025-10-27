Tras seguimiento de cámaras y allanamiento, pudieron detectar lugar donde escondían auto robado y hay dos detenidos

Realizaron un allanamiento este lunes en el barrio Jardines del Hipódromo para recuperar un auto que había sido robado el domingo en una rapiña.

La rapiña fue cometida en el barrio Bella Italia, en Víctor Manuel y Milán, en jurisdicción de Seccional 25. Los delincuentes tenían dos armas.

Una investigación a través de cámaras, realizada por el área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Delitos Automotores determinó que el auto estaba estacionado en una casa del barrio Jardines, en Alsacia y Tesino, y tras una vigilancia y una orden de allanamiento, se ingresó al lugar.

Pudieron incautar un vehículo, herramientas, matrículas, y dos hombres, de 65 y 35 años, fueron detenidos. El mayor no tenía antecedentes y el otro uno por intento de hurto.

