DETENIDOS DE 35 Y 65 AÑOS

Tras seguimiento de cámaras y allanamiento, pudieron detectar lugar donde escondían auto robado y hay dos detenidos

El auto fue robado el domingo, en el marco de una rapiña con armas de fuego, y recuperado este lunes, en una casa de Jardines del Hipódromo.

rapiña-auto-allanamiento

La rapiña fue cometida en el barrio Bella Italia, en Víctor Manuel y Milán, en jurisdicción de Seccional 25. Los delincuentes tenían dos armas.

Una investigación a través de cámaras, realizada por el área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Delitos Automotores determinó que el auto estaba estacionado en una casa del barrio Jardines, en Alsacia y Tesino, y tras una vigilancia y una orden de allanamiento, se ingresó al lugar.

Video: los allanaron, quisieron escapar por los techos pero fueron detenidos y enviados a prisión

Pudieron incautar un vehículo, herramientas, matrículas, y dos hombres, de 65 y 35 años, fueron detenidos. El mayor no tenía antecedentes y el otro uno por intento de hurto.

