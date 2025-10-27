Realizaron un allanamiento este lunes en el barrio Jardines del Hipódromo para recuperar un auto que había sido robado el domingo en una rapiña.
Tras seguimiento de cámaras y allanamiento, pudieron detectar lugar donde escondían auto robado y hay dos detenidos
El auto fue robado el domingo, en el marco de una rapiña con armas de fuego, y recuperado este lunes, en una casa de Jardines del Hipódromo.
La rapiña fue cometida en el barrio Bella Italia, en Víctor Manuel y Milán, en jurisdicción de Seccional 25. Los delincuentes tenían dos armas.
Una investigación a través de cámaras, realizada por el área de Análisis e Inteligencia de la Brigada de Delitos Automotores determinó que el auto estaba estacionado en una casa del barrio Jardines, en Alsacia y Tesino, y tras una vigilancia y una orden de allanamiento, se ingresó al lugar.
Pudieron incautar un vehículo, herramientas, matrículas, y dos hombres, de 65 y 35 años, fueron detenidos. El mayor no tenía antecedentes y el otro uno por intento de hurto.
