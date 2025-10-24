RECIBÍ EL NEWSLETTER
Video: los allanaron, quisieron escapar por los techos pero fueron detenidos y enviados a prisión

Son dos delincuentes de 26 y 30 años, que el martes rapiñaron un supermercado de El Pinar, en Canelones. Mirá el video.

Dos delincuentes de 26 y 30 años fueron arrestados este jueves durante un allanamiento en la casa del menor de ellos en Canelones. Estaban requeridos por la rapiña a un supermercado de El Pinar que cometieron el martes.

Entonces, ambos ingresaron al comercio ubicado en avenida Pérez Butler y Santa Paula, amenazaron a los empleados, robaron dineros de las cajas y un celular de la empresa.

Mediante cámaras de videovigilancia, los investigadoras de la Zona III de Canelones detectaron los movimientos de los rapiñeros y llegaron a sus paraderos. Uno de ellos, incluso, había sido detenido en esa moto en un control policial aleatorio.

Las investigaciones permitieron establecer que ambos se escondían en la vivienda allanada. Cuando vieron a los policías, intentaron huir trepando muros y corriendo por los techos —tal como se observa en el video al que accedió Subrayado— pero fueron arrestados.

"Yo no tengo nada que ver", se le escucha decir a uno de ellos. Sin embargo, la Justicia de 7° turno de Ciudad de la Costa condenó a ambos por rapiña y receptación; fueron enviados a 5 años y 4 meses de prisión.

