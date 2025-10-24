Dos delincuentes de 26 y 30 años fueron arrestados este jueves durante un allanamiento en la casa del menor de ellos en Canelones. Estaban requeridos por la rapiña a un supermercado de El Pinar que cometieron el martes.
Video: los allanaron, quisieron escapar por los techos pero fueron detenidos y enviados a prisión
Son dos delincuentes de 26 y 30 años, que el martes rapiñaron un supermercado de El Pinar, en Canelones. Mirá el video.
Entonces, ambos ingresaron al comercio ubicado en avenida Pérez Butler y Santa Paula, amenazaron a los empleados, robaron dineros de las cajas y un celular de la empresa.
Mediante cámaras de videovigilancia, los investigadoras de la Zona III de Canelones detectaron los movimientos de los rapiñeros y llegaron a sus paraderos. Uno de ellos, incluso, había sido detenido en esa moto en un control policial aleatorio.
Una mujer murió tras ser embestido por una moto en la ruta 101; el conductor fue trasladado con lesiones
Las investigaciones permitieron establecer que ambos se escondían en la vivienda allanada. Cuando vieron a los policías, intentaron huir trepando muros y corriendo por los techos —tal como se observa en el video al que accedió Subrayado— pero fueron arrestados.
"Yo no tengo nada que ver", se le escucha decir a uno de ellos. Sin embargo, la Justicia de 7° turno de Ciudad de la Costa condenó a ambos por rapiña y receptación; fueron enviados a 5 años y 4 meses de prisión.
Dejá tu comentario