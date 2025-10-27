RECIBÍ EL NEWSLETTER
FISCALÍA

La fiscal Sandra Fleitas estará a cargo de la investigación de la denuncia por la garantía de Cardama

La Unidad de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía, en función del sistema informático aleatorio, determinó que la denuncia le fuera adjudicada a la Fiscalía de Fleitas.

fiscal-rosario-sandra-fleitas-colonia.jpg

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Sandra Fleitas, estará a cargo de la investigación de la denuncia que presentó el gobierno contra la garantía que presentó la empresa Cardama en el marco del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas.

La Unidad de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía, en función del sistema informático aleatorio, determinó que la denuncia le fuera adjudicada a la Fiscalía de Fleitas, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

El viernes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, concurrieron a la Fiscalía General a presentar la denuncia civil y penal por la garantía.

Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento, pero el plazo venció y no lo hizo. La empresa garante era Eurocommerce Limitada, con sede en el Reino Unido y en cuyo domicilio funcionaba una inmobiliaria. Además, Eurocommerce está en proceso de liquidación, su único director es un ciudadano ruso y que funcionó con un solo funcionario por tres años, además de no registrar actividad.

Para el gobierno, hay "fuertes indicios" de "estafa o fraude" al Estado uruguayo con la garantía que ofreció Cardama. "No tenemos una garantía porque lamentablemente tenemos una empresa que al parecer es de papel", dijo Sánchez el viernes al retirarse de Fiscalía.

