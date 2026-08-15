"Intentaron poner el palo en la rueda": Sánchez apuntó a blancos y colorados por la Rendición de Cuentas

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, apuntó este sábado a blancos y colorados por no votar en general la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados. "Intentaron poner el palo en la rueda", afirmó.

Sánchez pronunció su discurso en el teatro El Galpón en el que el Frente Amplio informó a la ciudadanía sobre la Rendición de Cuentas. También hablaron el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira y la vicepresidenta Carolina Cosse.

"Blancos y colorados intentaron impedir que haya una Rendición de Cuentas en el Uruguay", aseguró. El secretario presidencial destacó la negociación para que haya Rendición de Cuentas, que "no es otra cosa que generar recursos para atender a la pobreza infantil".

"No se trata de ganar o perder adentro del sistema político", sostuvo. Para Sánchez, "vos podés tener un discurso enorme de solidaridad y de preocupación por la pobreza infantil, pero a la hora que tenés la responsabilidad levantar la mano para permitir que una Rendición de Cuentas, que nos pedían que fuera de gasto cero vino a poner 31 millones de dólares para tener una partida única para la infancia y generar las condiciones para que los niños pobres de este país tengan una alternativa distinta para alimentarse mejor, para generar otras condiciones de cambio en la sociedad, hay algunos que intentaron poner el palo en la rueda".

Sánchez reiteró que "hubo que trabajar muchísimo" y destacó la labor de los diputados en la negociación. "Una democracia es la gestión de las diferencias, no de las unanimidades. En una democracia se acuerda y se pacta con el que piensa diferente, sobre una base principal que son los valores que tiene una fuerza política como el Frente Amplio, y si alguno alguna vez dudó que el FA iba a poner arriba de la mesa para negociar los derechos humanos o el pasado reciente se equivocó".

PEREIRA

En la actividad en El Galpón, el primero en hablar fue el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien destacó el trabajo de los diputados oficialistas para construir la mayoría, y aseguró que de no haber votado la Rendición de Cuentas se iba a afectar a la niñez, la seguridad pública, la educación y a las personas con menores posibilidades.

"Nuestra voluntad es dialogar y acordar, y para acordar hay que poner cosas. Nadie acuerda sobre el 100% de sus cosas", indicó. "Nuestra negociación, la de diputados y la del gobierno, le dio al Uruguay la posibilidad de seguir avanzando", agregó. "Hoy ganó Uruguay, no ganó el Frente Amplio, no ganó Cabildo Abierto; hoy ganó Uruguay", remarcó.

COSSE

En su discurso de cierre de la actividad sobre la Rendición de Cuentas, la vicepresidenta Carolina Cosse a la pobreza, a las personas en situación de calle y a los problemas de salud mental como "esa dura realidad" que "es nuestro único adversario". Destacó la importancia del acuerdo para votar la Rendición de Cuentas y felicitó por ello a los diputados, al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y al presidente Yamandú Orsi por su capacidad negociadora, y anticipó la labor que tendrán los senadores.

Cosse aseguró que la Rendición de Cuentas "pone el eje en la realidad y lo hace con un rumbo justo". "Puede haber muchas soluciones a todo los problemas que tenemos, que pueden venir de distintos lugares. Para transformar la realidad no alcanza con el gobierno, no alcanza con el Parlamento, se necesita mucho pueblo convencido de un rumbo" y valoró el rol de la militancia frenteamplista.