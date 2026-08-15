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PROBLEMA SANITARIO GRAVE PARA OMS

Los uruguayos y la soledad: cómo se vive y qué estrategias ayudan a afrontarla

La soledad moderna es un padecimiento del siglo XXI en la era de la tecnología, la conectividad y un mayor distanciamiento. Uno de cada cuatro adultos experimentan aislamiento social. Un problema sanitario grave para la OMS.

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Vivimos en la era de la información y del conocimiento. De las redes sociales, los teléfonos inteligentes, de la videollamada. Nunca estuvimos tan conectados como ahora. Hoy puedo estar aquí, y también allá, a solo un click de distancia.

Tenemos cientos de contactos, de seguidores, de grupos, de “amigos”... Pero vivimos en una paradoja global: la tecnología nos dio acceso instantáneo a millones de personas, pero cambió los vínculos profundos por contactos efímeros. Este fenómeno, junto a la pandemia de covid-19, incrementaron exponencialmente los sentimientos de soledad y nos convirtieron en una sociedad menos gregaria y más confinada.

En 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la soledad no deseada como una amenaza crítica para la salud pública. El problema es global, masivo y va en aumento. Se estima que 1 de cada 4 adultos mayores experimenta aislamiento social. Pero este no es solo un estado emocional, también puede ser letal. Entre 2014 y 2019, la soledad se asoció a más de 870.000 muertes anuales, lo que equivale a 100 muertes por hora.

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Este fenómeno, que se extiende en todo el mundo, tiene su máxima expresión en la sociedad japonesa. Un país donde la soledad no solo fue nombrada, sino también administrada. El aislamiento social motivó la creación de un Ministerio de la Soledad, una industria mercantil en torno al tema y hasta acuñaron un término para describir a los ermitaños modernos: hikikomori.

"Es como si apagaran la luz, se me quitan las ganas de todo, no deseo nada, no hay fuego en mí", asegura una joven.

El sociólogo Esteban córdoba, profesor e investigador, vivió por más de 10 años en Japón y en conversación con Subrayado describió este fenómeno como una forma prolongada de retraimiento social.

La resistencia a una vida programada para cumplir con el deber ser del trabajo, el matrimonio y la familia es uno de los factores que explican este comportamiento.

La "economía de la soledad" es una industria emergente y millonaria. Abrazos comprados, amigos de alquiler y hasta parejas rentadas para pasar el rato. "Se institucionaliza el tiempo, la presencia, la paciencia, la relación. Es el precio que hemos pagado por la modernidad, por vivir en la época moderna, es la soledad", aseguro Córdoba.

Subrayado salió a las calles a consultar a los uruguayos sobre su vínculo con la soledad. ¿Alguna vez te sentiste solo?, ¿tenés soledad social o subjetiva?, fueron algunas de las preguntas de las que reflexionaron.

La socióloga Lucía Monteiro aseguró que las personas mayores tienen más soledad social, mientras que los más jóvenes tienen mayor soledad subjetiva. "La soledad no está necesariamente relacionada con la vejez sino que por el contrario a veces está más relacionada con generaciones más jóvenes", sostuvo.

Las mascotas o las plantas pueden ser una estrategia para afrontarla. La especialista instó a empezar a pensar el "cuidado comunitario" contra otra estrategia.

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