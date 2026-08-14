Mataron a un joven de 20 años en silla de ruedas en el Marconi: fue identificado por la tobillera electrónica que portaba

Un joven de 20 años en silla de ruedas fue asesinado en el barrio Marconi este viernes.

El crimen ocurrió sobre las 15:25 en pasaje 20 y pasaje 54.

El sistema Shotspotter detectó disparos de arma de fuego en la zona y paralelamente ingresó la llamada por un herido.

Seguí leyendo Policía resultó herido tras seguir a delincuentes que intentaron cometer un hurto y ser embestido por un camión

La víctima fue encontrada caída en la calle, con múltiples disparos en cráneo y rostro, señala la información primaria. Llevaba una tobillera electrónica mediante la que fue identificado.

En la escena, había unas 14 vainas.