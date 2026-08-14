Un joven de 20 años en silla de ruedas fue asesinado en el barrio Marconi este viernes.
Mataron a un joven de 20 años en silla de ruedas en el Marconi: fue identificado por la tobillera electrónica que portaba
La víctima recibió disparos en cráneo y rostro, y la Policía encontró unas 14 vainas en la escena.
El crimen ocurrió sobre las 15:25 en pasaje 20 y pasaje 54.
El sistema Shotspotter detectó disparos de arma de fuego en la zona y paralelamente ingresó la llamada por un herido.
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La víctima fue encontrada caída en la calle, con múltiples disparos en cráneo y rostro, señala la información primaria. Llevaba una tobillera electrónica mediante la que fue identificado.
En la escena, había unas 14 vainas.
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