Tras muerte en Brasil, especialistas en bungee jumping en Uruguay dan consejos para practicar el deporte con seguridad

Durante el fin de semana, una tragedia ocurrida en Brasil causó conmoción a nivel internacional. Una joven de 21 años murió al practicar un deporte extremo en un puente en el estado de San Pablo.

La actividad consistía en arrojarse al vacío desde un puente atada con una cuerda, pero los instructores olvidaron sujetarle la soga y cayó desde una altura de 40 metros.

En Uruguay, el bungee jumping se practica con todas las medidas de seguridad en el Cerro San Antonio. Desde Bungee Uy, Lucía Toyos lamentó lo ocurrido en Brasil y aclaró que no se trató de un salto en bungee jumping sino que pretendió ser un salto péndulo, con diferencias en equipamiento, procedimiento y normativa vigente.

Toyos recomendó que cualquier actividad deportiva se realice de segura con una empresa habilitada, con personal capacitado y con un protocolo estricto de seguridad. En el caso del bungee jumping que se practica en Piriápolis, la plataforma fue diseñada específicamente para esa actividad y que a ella no se llega hasta que estén chequeados todos los dispositivos de seguridad, aseguró Sebastián Paguas.

Se realiza con el equipamiento de seguridad, que es sometido a un estricto chequeo y también la persona recibe una charla. Los mayores de 55 años debe presentar un certificado médico que lo habilite.

Lucía y Sebastián contaron que hace 11 años viajaron a Nueva Zelanda y saltaron por primera vez en bungee jumping. A partir de esa experiencia, les quedó la idea de traer la atracción a Uruguay. Postularon su propuesta y recibieron el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) para llevarla a cabo en Piriápolis.