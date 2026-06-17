RECIBÍ EL NEWSLETTER
KAREN KEEL

Científica uruguaya descubrió un adhesivo natural y sustentable a partir del suero lácteo derivado de la elaboración del queso

Karen Keel experimentaba en el laboratorio para el desarrollo de su tesis de doctorado cuando ocurrió el hallazgo con el compuesto GMP unido a azúcares mediante un proceso químico.

adhesivo-descubrimiento-uruguaya

Un proyecto desarrollado por una investigadora en la Universidad Tecnológica (UTEC) transformó un subproducto utilizado en la elaboración de quesos en un adhesivo natural y sustentable.

Inicialmente, el trabajo de la docente e investigadora Karen Keel estaba enfocado en otros objetivos, pero por casualidad desencadenó en un descubrimiento que combina ciencia con aplicación de tecnología, que apoya la economía circular y la reducción del uso de químicos industriales.

Keel explicó que el adhesivo fue desarrollado a partir de un componente del lactosuero o suero de leche, que queda como un coproducto de la elaboración del queso, conocido como glicomacropéptido (GMP). A partir de un ensayo glicosilación, se unió el GMP a azúcares para lograr una mezcla que, a cierta temperatura y humedad, adquirió propiedades adhesivas.

giovanni tiene una enfermedad rara y unica en uruguay; necesita colaboracion para ser atendido en estados unidos
Seguí leyendo

Giovanni tiene una enfermedad rara y única en Uruguay; necesita colaboración para ser atendido en Estados Unidos

Además de la importancia del descubrimiento en sí, es importante destacar que fue fruto de la casualidad, y que permite darle uso y poner en valor al suero que se genera durante la elaboración del queso, que antes usualmente se desechaba.

Keel indicó que el adhesivo logrado de la mezcla fue probado en papel, cartón, tela y madera con buenos resultados, similares a los de la silicona fría o una cola vinílica. Ahora, se encuentra en una etapa de evaluación de la ausencia de toxicidad del nuevo compuesto.

INFORME PEGAMENTO DOS

Temas de la nota

Lo más visto

video
PODER JUDICIAL

Tribunal de Apelaciones revocó el arresto domiciliario total a Moisés Martínez y dispuso que vuelva a prisión
en plácido ellauri

Le rapiñaron la moto a una policía que se defendió a los tiros; adolescente sospechosa ingresó baleada a una policlínica
RECAUDÓ USD 5.000 EN SU TRAVESÍA

21 días y 600 kilómetros después, Franco cumplió el desafío de cruzar Uruguay pateando una pelota por la Pérez Scremini
URUGUAYO DE 63 AÑOS CON ANTECEDENTES

Quién es Wilmar Pedraja, "maestro boquetero", detenido tras intento de robo a dos bancos en Buenos Aires
homicidio en montevideo

Mataron a un preso en el ex Comcar cuando salía a recreación; un posible autor está identificado

Te puede interesar

Suprema Corte inició sumario a jueza que actuó en el caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado por su padre video
PODER JUDICIAL

Suprema Corte inició sumario a jueza que actuó en el caso de Jonathan Correa, el adolescente asesinado por su padre
Investigan muerte de hombre encontrado en predio de Paysandú; Mides asegura que no había alerta de situación de calle
TENÍA 48 AÑOS

Investigan muerte de hombre encontrado en predio de Paysandú; Mides asegura que no había alerta de situación de calle
Hubo 18 despidos en imprenta Casabó; trabajadores se movilizan en la puerta y evalúan medidas video
MONTEVIDEO

Hubo 18 despidos en imprenta Casabó; trabajadores se movilizan en la puerta y evalúan medidas

Dejá tu comentario