Científica uruguaya descubrió un adhesivo natural y sustentable a partir del suero lácteo derivado de la elaboración del queso

Un proyecto desarrollado por una investigadora en la Universidad Tecnológica (UTEC) transformó un subproducto utilizado en la elaboración de quesos en un adhesivo natural y sustentable.

Inicialmente, el trabajo de la docente e investigadora Karen Keel estaba enfocado en otros objetivos, pero por casualidad desencadenó en un descubrimiento que combina ciencia con aplicación de tecnología, que apoya la economía circular y la reducción del uso de químicos industriales.

Keel explicó que el adhesivo fue desarrollado a partir de un componente del lactosuero o suero de leche, que queda como un coproducto de la elaboración del queso, conocido como glicomacropéptido (GMP). A partir de un ensayo glicosilación, se unió el GMP a azúcares para lograr una mezcla que, a cierta temperatura y humedad, adquirió propiedades adhesivas.

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Además de la importancia del descubrimiento en sí, es importante destacar que fue fruto de la casualidad, y que permite darle uso y poner en valor al suero que se genera durante la elaboración del queso, que antes usualmente se desechaba.

Keel indicó que el adhesivo logrado de la mezcla fue probado en papel, cartón, tela y madera con buenos resultados, similares a los de la silicona fría o una cola vinílica. Ahora, se encuentra en una etapa de evaluación de la ausencia de toxicidad del nuevo compuesto.