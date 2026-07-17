Tras malentendido, gobierno prevé enviar este sábado el segundo vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela

El gobierno prevé que el segundo vuelo humanitario parta el sábado a las 8:00 hacia Venezuela, informaron fuentes del Ministerio de Defensa a Subrayado.

Inicialmente estaba previsto para el pasado martes, pero en ese momento la ministra de Defensa, Sandra Lazo, explicó que cambios en los costos de los aviones que arribaban a Venezuela habían “cambiado las reglas de juego”: se cobraría una tasa como si se tratara de un vuelo comercial.

Fuentes de Cancillería señalaron este viernes que este inconveniente fue solucionado gracias a una conversación entre el ministro Mario Lubetkin y representantes del gobierno venezolano, que determinaron que se trató de un malentendido.

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El Hércules llevará 15 toneladas de insumos necesarios para el país caribeño tras los dos terremotos que sufrió el 24 de junio.

El viaje anterior fue el 4 de julio, con 15 toneladas que incluyeron insumos médicos, material de higiene, leche en polvo y suplementos alimenticios.

El último balance por el doble terremoto que golpeó a Venezuela asciende a más de 4.800 muertos, mientras una gran cantidad de familias viven en precarias condiciones en campamentos luego de perder sus hogares.

En La Guaira, un estado vecino de Caracas y el más golpeado por el desastre, rescatistas y familiares siguen cavando para encontrar los cuerpos de personas fallecidas que están bajo los escombros de edificios derrumbados.

Al menos 20.857 personas viven hacinadas en campamentos que en muchos casos carecen de suficiente agua y baños portátiles. Médicos desplegados en hospitales de campaña de la zona tratan de impedir que se propaguen enfermedades respiratorias e intestinales.

La cifra de personas heridas se mantiene en 16.740, de acuerdo con el reporte. Rodríguez dijo el fin de semana que la mayoría de los lesionados fueron dados de alta.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero según la ONU esa cifra podría llegar hasta los 50.000, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina.

El desastre afectó más de 800 edificios, de los cuales 190 colapsaron.