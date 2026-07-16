Collette Spinetti denuncia que "operaron" para sacarla de Presidencia: "Hubo un manejo de ciertas personas"

La exsecretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, aseguró que su cese no tuvo que ver con su gestión y denunció que existieron operaciones para sacarla del cargo.

“No es por la gestión. Nunca jamás me hicieron una observación”, afirmó Spinetti, en diálogo con Arriba gente (Canal 10). “Hubo un manejo de ciertas personas, no de jerarcas, que basándose en los audios filtrados, en el cese de ciertas personas en la secretaría y en no haberse escuchado mi voz, generaron una cantidad de discursos de odio. Me dan el cese, no por la gestión”, expresó.

Spinetti señaló que tras la viralización de los audios, se comunicó con los involucrados y ofreció pedir disculpas públicas pero le dijeron que “no era necesario, indicó.

Consultada sobre los motivos de su salida, dijo que tiene una “lectura personal y absolutamente subjetiva”. “Uruguay tiene la presidencia pro témpore del Mercosur, está la reunión de altas autoridades de Derechos Humanos y en ese caso yo hubiese sido la alta autoridad. El gobierno no quería que una mujer trans estuviera ahí. Es mi lectura”, afirmó.

Según Collette, hubo personas dentro del entorno de Presidencia que promovieron su salida. “Desde el piso 11 y desde mi secretaría operaron para sacarme”, aseguró. Agregó que funcionarios de la Prosecretaría le recomendaron no hablar ante la prensa tras los audios filtrados. “Hubo desconfianzas. Gente que trabaja en el piso 11, en Prosecretaría, me dijo que no saliera a la prensa. Yo paso a ser la mala de la película”, dijo.

Afirmó que la situación afectó su salud mental y la de su familia. Cuestionó la forma en que se dio su desvinculación. “Decímelo en la cara”, reclamó, si es que realmente fue por los audios. Pese a que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, entonces le manifestó su respaldo.

Spinetti contó que intentó comunicarse con el presidente Yamandú Orsi y con el prosecretario Jorge Díaz para conocer su situación, pero que no obtuvo respuesta. “Mandé un whatsapp tanto al presidente como a Jorge Díaz (prosecretario) para que me confirmaran si me iban a despedir o no. No me contestaron”, señaló.

Spinetti recordó que no tiene respaldo político y manifestó que le gustaría tener una reunión con el mandatario. “Me encantaría hablar con el presidente. Pedí reuniones, pero la agenda está llena”, expresó.