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Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes: mirá para dónde rige

La próxima actualización está prevista para las 16:00 horas. Se esperan tormentas puntualmente fuertes, con lluvia abundante y ocasional granizo.

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Frío, lluvias y tormentas. Foto: FocoUy

Frío, lluvias y tormentas. Foto: FocoUy

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy

Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) volvió a actualizar este jueves a las 14:00 horas la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que abarca gran parte del país. Rige, en principio, hasta las 16:00 horas.

“Un frente cálido comienza a afectar el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, dice el instituto.

Advertencia amarilla.

Mirá las localidades bajo la advertencia.

Foto: Marcelo Auyanet, Subrayado.
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Canelones: Migues, Montes y Tala.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupa, Cerro Chato, Chamizo, Fray Marcos, Nico Pérez, Reboledo y San Gabriel.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Todo el departamento.

Paysandú: Merinos y Tambores.

Rocha: Todo el departamento.

Salto: Quintana.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara.

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