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Calor, lluvias y tormentas desde este jueves, con temperatura máxima de 28º, informa Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé varios días de inestabilidad, con calor, lluvias y tormentas hasta el fin de semana inclusive. Las temperaturas suben con mínimas en el entorno de 15º y máximas de 28º o más.

Lluvias y tormentas, el pronóstico de Nubel Cisneros. Foto: FocoUy

Lluvias y tormentas, el pronóstico de Nubel Cisneros. Foto: FocoUy

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé varios días de inestabilidad, con calor, lluvias y tormentas hasta el fin de semana inclusive. Las temperaturas suben con mínimas en el entorno de 15º y máximas de 28º o más.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. La tarde seguirá húmeda e inestable persistiendo tormentas y lluvias aisladas con mejoras parciales.

El viernes comienza húmedo e inestable con lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde se mantendrán lluvias y lloviznas aisladas con importantes periodos de mejoras a temporarias.

Foto: Marcelo Auyanet, Subrayado.
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El sábado comienza húmedo e inestable con lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde se mantendrán lluvias y lloviznas aisladas con ocasionales tormentas, mejorando por el suroeste con descenso de temperatura.

Jueves 16

Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

Viernes 17

Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º

Sábado 18

Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 13º

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