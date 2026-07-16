Calor, lluvias y tormentas desde este jueves, con temperatura máxima de 28º, informa Nubel Cisneros

Lluvias y tormentas, el pronóstico de Nubel Cisneros. Foto: FocoUy

El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé varios días de inestabilidad, con calor, lluvias y tormentas hasta el fin de semana inclusive. Las temperaturas suben con mínimas en el entorno de 15º y máximas de 28º o más.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias. La tarde seguirá húmeda e inestable persistiendo tormentas y lluvias aisladas con mejoras parciales.

El viernes comienza húmedo e inestable con lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde se mantendrán lluvias y lloviznas aisladas con importantes periodos de mejoras a temporarias.

El sábado comienza húmedo e inestable con lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde se mantendrán lluvias y lloviznas aisladas con ocasionales tormentas, mejorando por el suroeste con descenso de temperatura. Jueves 16 Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º Zona Sur: máxima 20º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º Viernes 17 Zona Norte: máxima 28º y mínima 16º Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 14º Sábado 18 Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 13º