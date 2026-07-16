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murió por ahogamiento

Investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle en La Paz: autopsia confirmó ahogamiento

La víctima, de 39 años, fue encontrada semisumergida en un arroyo y la autopsia confirmó muerte por ahogamiento. Según testigos, había consumido alcohol y drogas antes de caer al agua.

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Foto: Subrayado. 

La Policía investiga la muerte de un hombre de 39 años que vivía debajo de un puente en la ciudad de La Paz, en Canelones. El cuerpo fue encontrado semisumergido en un arroyo a primera hora de la mañana de este jueves.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que, por el momento, no existen indicios de homicidio ni de suicidio. Además, señalaron que el cuerpo no presentaba lesiones externas, dato que fue ratificado por la autopsia.

Murió por ahogamiento en el curso de agua donde se encontraba, indicó el documento. La Fiscalía ordenó muestras toxicológicas para determinar si consumió alcohol. La principal hipótesis es que se trató de una muerte accidental.

Foto: Subrayado.
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La Policía llegó al lugar porque el hombre se acercó al radio de la víctima. Cuando llegó, lo encontró fallecido.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la víctima vivía debajo del puente junto a otras personas. Testigos indicaron que sobre las 6:00 comenzó a consumir alcohol y otras drogas, y que cayó al agua.

La Policía Científica trabajó en el lugar. La investigación continúa.

El puente está ubicado en La Paz, cerca del límite departamental con Montevideo.

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