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Al menos 10 disparos

Policías se tirotearon con delincuentes que circulaban armados en una moto de alta cilindrada en Marconi

La Policía concurrió al Marconi este viernes de mañana alertada por disparos. Al llegar a la zona, ubicó a dos sospechosos armados en una moto. Hubo, al menos, una decena de disparos.

Moto incautada tras balacera en Marconi.

Foto: Subrayado. Moto incautada tras balacera en Marconi.

Foto: Subrayado. Moto incautada tras balacera en Marconi.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Disparos y enfrentamientos en Marconi.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Disparos y enfrentamientos en Marconi.

Un enfrentamiento a tiros ocurrió antes de las 9:00 de este viernes entre policías y dos delincuentes en el barrio Marconi en Montevideo.

Según supo Subrayado, efectivos de la Guardia Republicana fueron alertados de disparos en Pasaje H y, al llegar a la zona, observaron a dos sospechosos armados en una moto de alta cilindrada: una Kawasaki 650.

Ambos vestían de negro y uno de ellos tenía una pistola con un cargador que alberga 30 municiones.

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Allí se produjo una persecución que incluyó disparos. Los policías indicaron que les dispararon y ellos repelieron la agresión.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Disparos y enfrentamientos en Marconi.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Disparos y enfrentamientos en Marconi.

El seguimiento terminó en Abel Chifflet y Guarapirú, donde quedaron esparcidos en la calle diez casquillos. Asimismo, en otras calles también quedaron vainas, debido a que la balacera inició antes de la llegada de la Policía.

Los sospechosos abandonaron la moto en la esquina y escaparon por los pasajes existentes en el lugar.

No hubo policías heridos y el patrullero no resultó con impactos de bala. En tanto, a la escena fue pedida la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Luego de este ataque, fue ingresado a la policlínica de Malinas —en Jardines del Hipódromo— un joven de 24 años herido de bala en el brazo izquierdo. Dijo que se encontraba en el frente de su casa, en Torricelli y Salustio, y se sintió herido al escuchar disparos. De momento, no se puede vincular al hecho pero la Policía avanza en las indagatorias para confirmar o descartar.

Mientras este joven estaba siendo asistido en Malinas, hombres llegaron con armas, en una camioneta gris y amenazaron en el lugar, supo Subrayado. Eso provocó que el herido fuera trasladado a otro centro de salud en ambulancia.

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