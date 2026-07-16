El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó los nuevos módulos individuales para alojar personas que viven en la calle.
El Mides presentó los nuevos módulos individuales en refugios para personas que viven en la calle
Son 24 módulos individuales y privados, dentro de un refugio con espacios comunes. Tienen cama, lugar para dejar la ropa y la posibilidad de llevar mascotas.
Están dentro de un refugio del Mides y son 24 unidades privadas, dentro de un espacio con lugares comunes como cocina, baño y comedor.
El director de Protección Social del Mides Daniel Gerhard explicó que estos módulos tienen cinco metros cuadrados, son metálicos y están dentro de un refugio 24 horas.
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Se trata de “un espacio más personal y más íntimo”, dijo el jerarca, que destacó la implementación de estos módulos como un paso hacia “la diversificación del sistema de protección social”.
Los refugios habituales del Mides o los que se abren de manera especial durante el invierno suelen tener varias camas en distintas habitaciones, o incluso todas juntas en un galpón o gimnasio.
En estos módulos las personas tienen cama, ropa de cama, un espacio para dejar sus pertenencias y lugar para ir con sus mascotas.
“El objetivo es ampliar las respuestas y mejorar la calidad cada dispositivo según perfiles, trayectorias y necesidades”, señaló Gerhard.
“Como la calle no es un lugar para vivir, intentamos construir respuestas adecuadas a cada circunstancia, para todos los perfiles, para que las personas ingresen voluntariamente y desde allí construir rutas de salida”, aseguró.
La idea del Mides es instalar más módulos como estos en otros refugios y centros de acogida para personas sin hogar, que viven en la calle.
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