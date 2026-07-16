El Mides presentó los nuevos módulos individuales en refugios para personas que viven en la calle

Los nuevos módulos individuales instalados en refugio del Mides. Foto: Presidencia de la República.

Los nuevos módulos individuales instalados en refugio del Mides. Foto: Presidencia de la República.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó los nuevos módulos individuales para alojar personas que viven en la calle.

Están dentro de un refugio del Mides y son 24 unidades privadas, dentro de un espacio con lugares comunes como cocina, baño y comedor.

El director de Protección Social del Mides Daniel Gerhard explicó que estos módulos tienen cinco metros cuadrados, son metálicos y están dentro de un refugio 24 horas.

Se trata de “un espacio más personal y más íntimo”, dijo el jerarca, que destacó la implementación de estos módulos como un paso hacia “la diversificación del sistema de protección social”.

Los refugios habituales del Mides o los que se abren de manera especial durante el invierno suelen tener varias camas en distintas habitaciones, o incluso todas juntas en un galpón o gimnasio.

En estos módulos las personas tienen cama, ropa de cama, un espacio para dejar sus pertenencias y lugar para ir con sus mascotas.

“El objetivo es ampliar las respuestas y mejorar la calidad cada dispositivo según perfiles, trayectorias y necesidades”, señaló Gerhard.

“Como la calle no es un lugar para vivir, intentamos construir respuestas adecuadas a cada circunstancia, para todos los perfiles, para que las personas ingresen voluntariamente y desde allí construir rutas de salida”, aseguró.

La idea del Mides es instalar más módulos como estos en otros refugios y centros de acogida para personas sin hogar, que viven en la calle.