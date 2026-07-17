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CIUDAD VIEJA, PUERTO DE MONTEVIDEO

Persecución policial terminó con un accidente entre un patrullero y una moto en la rambla portuaria

En la moto iba una pareja que había cometido una rapiña en 18 de Julio y Vázquez. La Policía los siguió y en la rambla portuaria un patrullero se atravesó para que se detuvieran. La moto los chocó en el costado y los delincuentes sufrieron lesiones.

Accidente tras persecución policial. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Accidente tras persecución policial. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Una persecución policial terminó este viernes de mañana con un accidente de tránsito en la rambla portuaria, entre un patrullero y la moto en la que escapaba una pareja.

Según la información primaria de la Policía obtenida en el lugar, la pareja había cometido una rapiña a una mujer en 18 de Julio y Vázquez. Con las cámara de vigilancia la Policía los ubicó y comenzó la persecución.

Al llegar a la rambla portuaria, un patrullero que estaba en el lugar se atravesó en la calle para hacer que la moto se detuviera, pero los ocupantes no frenaron y chocaron al móvil policial en un costado.

Foto: Subrayado. Policlínica de Malinas, Jardines del Hipódromo.
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Ocurrió en la rambla 25 de Agosto esquina Solís, frente al acceso principal del puerto de Montevideo, sobre las 6 de la mañana.

La pareja que iba en la moto, y que escapaba de la Policía, sufrió varias lesiones y fueron trasladados al Hospital Maciel.

La moto quedó tirada en la calle, así como las pertenencias de la pareja, mientras que el móvil policial quedó dañado en el costado derecho. Los efectivos no sufrieron lesiones.

La rambla portuaria está cortada al tránsito en ese tramo, frente al acceso al puerto. Trabaja en el lugar Policía Científica.

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