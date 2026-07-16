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Un hombre está grave tras ser embestido por un ómnibus; según testigos trastabilló y el vehículo no pudo evitar el choque

La víctima fue trasladada a un centro asistencial en estado grave. El siniestro ocurrió en Agraciada y San Fructuoso.

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Ocurrió un siniestro de tránsito grave en Agraciada y San Fructuoso. Un ómnibus embistió a un peatón que, según testigos, trastabilló al cruzar.

La información primaria indica que el ómnibus, de la línea Come, cruzó habilitado e intentó evitar al hombre cuando este se tropezó, pero no pudo evitar impactarlo.

La víctima fue trasladada en estado muy grave a un centro asistencial y hasta el momento no fue identificada.

El lugar donde ocurrió el homicidio. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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