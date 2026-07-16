Ocurrió un siniestro de tránsito grave en Agraciada y San Fructuoso. Un ómnibus embistió a un peatón que, según testigos, trastabilló al cruzar.
Un hombre está grave tras ser embestido por un ómnibus; según testigos trastabilló y el vehículo no pudo evitar el choque
La víctima fue trasladada a un centro asistencial en estado grave. El siniestro ocurrió en Agraciada y San Fructuoso.
La información primaria indica que el ómnibus, de la línea Come, cruzó habilitado e intentó evitar al hombre cuando este se tropezó, pero no pudo evitar impactarlo.
La víctima fue trasladada en estado muy grave a un centro asistencial y hasta el momento no fue identificada.
Seguí leyendo
Mataron a un hombre de varios disparos en el Borro, la Policía lo encontró junto a una mujer que pedía ayuda
Lo más visto
PRONÓSTICO
Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes: mirá para dónde rige
PRONÓSTICO CON DETALLES DÍA A DÍA
Calor, lluvias y tormentas desde este jueves, con temperatura máxima de 28º, informa Nubel Cisneros
CANELONES
Buscan a un joven requerido por el homicidio de una mujer de 27 años en Estación Atlántida
SALUD
Director del Pereira Rossell explica características del meningococo: cuándo prestar atención y quiénes son contactos
MONTEVIDEO
Dejá tu comentario