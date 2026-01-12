Tras lluvias, MGAP evalúa ayuda a productores afectados por la sequía; Federación Rural reclama medidas

Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería ( MGAP ), dijo que en las próximas horas analizarán posible ayuda a productores que han sido afectados por la sequía .

Respecto a la lluvia de este fin de semana, sostuvo que "fue buena", con medidas de 40 a 120 milímetros, variando la zona. También destacó "la forma", que fue "una lluvia prolongada en el tiempo".

Este lunes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), junto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, terminarán de elaborar el diagnóstico y este martes a las 10:00 habrá reunión de equipo para evaluar "si algunas de las zonas sigue complicada" para declarar emergencia agropecuaria.

Seguí leyendo Fratti dijo que habrá "algún tipo de ayuda a los productores" por la sequía, "porque no llueve pasto"

"No descartamos. Si hay que declarar emergencia, se define así. Pero indudablemente esta lluvia, una de las cosas que es clara, que logró que zonas que estaban ya pasando a zona crítica, con esta lluvia, probablemente zafen la situación", indicó Carámbula. También aseguró que no se descarta "ningún tipo de ayuda", y que "hay que pensar en el escenario departamental".

"En algunos casos puede pasar que si bien llovió, el pasto, la comida no crece de golpe y puede haber alguna limitante, y ahí hay que ver desde el Ministerio, los gobiernos departamentales, capaz la necesidad es un refuerzo en fardo o raciones", señaló.

El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo que las lluvias contribuyen con los suelos, pero no solucionan el tema de la sequía. Por este motivo entienden necesario el apoyo del gobierno.

"Creemos que dado este episodio de lluvia, que fue muy bueno, generalizado, que realmente el suelo absorbió mucha agua, fue un alivio, esa es la palabra. De todas manera esta agua más bien fue para el suelo, para recargar los suelos, y no tanto para las aguadas, cañadas, porque el agua prácticamente no llegó a correr. Con lo cual ahora estaríamos necesitando otra lluvia medio enseguida, que corra, como para terminar de realmente solucionar un tema de déficit hídrico importante y una zona crítica que tiene un alivio pero sigue complicada", explicó.

Además, aseguró que "hay daños que ya están" y que "no tienen marcha atrás", por lo que esperan medidas rápidas.

"El ministro fue claro con que no necesita declarar emergencia agropecuaria para tomar medias", dijo y remarcó que para los agropecuarios el fondo de emergencia no puede estar vacío. "Hay que tenerlo siempre dispuesto para este tipo de contingencias".

Respecto a esas medidas, consideran que las principales serían "corrimiento de vencimientos de BPS, de Brou. Ese tipo de medidas de alivio financiero, que no implican un costo económico para el Estado, pero sí que implican una solución para este momento para una cantidad de productores".