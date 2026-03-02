Presidente de ARU habló de "luz naranja" por la sequía, se refirió a pérdidas millonarias en el sector y al dólar

Productores agropecuarios analizaron la situación del sector con la sequía y el dólar, y de la emergencia decretada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ). Desde la Asociación Rural del Uruguay ( ARU ) expresaron preocupación.

Desde la Expo Durazno, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, se refirió a la situación que atraviesan los productores. "El tema del déficit hídrico, de esta seca que estamos viviendo, realmente hay una situación de luz naranja en la agricultura que tiene que ser atendida. Las gremiales estamos en comunicación tanto con el Ministerio de Ganadería como el de Economía para poner sobre la mesa herramientas financieras que permitan al sector no cortar la cadena de pagos y poder encarar una siembra de invierno que defienda el trabajo de tantos uruguayos", sostuvo.

"Estimamos una pérdida con respecto al año anterior, para los productores, de unos 800 millones de dólares en cultivos solo de soja", agregó. "Los dólares que cambiamos en enero de 2026 con respecto a enero de 2025 fueron un 30% más para pagar las mismas cuentas", remarcó.

El MGAP resolvió este martes declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico por 90 días para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja en los departamentos de Canelones, Maldonado, Montevideo y seccionales de Florida, Lavalleja, Rocha, San José, Treinta y Tres, Durazno y Flores.

El ministro Alfredo Fratti reconoció que podrá haber problemas en otras seccionales u otros departamentos.

Para otros productores que no están comprendidos en la emergencia agropecuaria, le trasladó al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la posibilidad de dar garantías a través del SIGA para que los productores que perdieron todo puedan volver a plantar o que puedan usar los certificados de descuentos de BPS y DGI para combustibles o pagar deudas bancarias.