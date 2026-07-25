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EN UN MES DE CAMPAÑA

Declaración jurada de IRPF: 233.555 personas ya la presentación y 166.350 cobraron devoluciones automáticas

Más de 415.000 fueron las consultas que recibió la página web de la DGI a los datos precargados de las declaraciones juradas en línea desde que se inició la campaña el 26 de junio pasado.

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La Dirección General Impositiva (DGI) informó que a un mes de iniciada la campaña 2026 del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) 233.555 contribuyentes ya confirmaron su declaración jurada.

Más de 415.000 fueron las consultas que recibió la página web de la DGI a los datos precargados de las declaraciones juradas en línea desde que se inició la campaña el 26 de junio pasado.

Además, 166.350 personas ya cobraron sus devoluciones automáticas por un monto de 1.182.394.089 pesos (casi 29,5 millones de dólares), que ya fueron depositados en sus cuentas bancarias o pagadas a través de redes de cobranza.

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El plazo para presentar la declaración jurada vence el 31 de agosto, al igual que la primera cuota.

Están obligadas a realizar la declaración jurada de IRPF las personas que tuvieron más de un trabajo en 2025 en relación de dependencia, siempre que hayan superado los 963.510 pesos nominales anuales. También, están obligados quienes facturaron el año pasado fuera de la relación de dependencia. En la declaración, se podrán deducir el pago del alquiler o el préstamo hipotecario.

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