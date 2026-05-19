Orsi reiteró que "no va a haber aumento" de impuestos en el período y que "se analiza siempre" cambios tributarios

El presidente Yamandú Orsi reiteró este martes que no habrá aumento de impuestos en lo que queda del actual período de gobierno. "Yo ya dije lo que tenía para decir: acá no va a haber aumento", remarcó.

El mandatario fue consultado sobre los dichos del director de Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Álvaro Romano, que en un foro de especialistas tributarios promovido por la Cepal en Chile dijo que el MEF comenzará a estudiar cambios al IVA, IRPF e IRAE con un criterio redistributivo. "Se analiza siempre", expresó Orsi.

Consultado sobre el IVA personalizado, el presidente manifestó: "a mí me encanta la idea del IVA personalizado, creo que no estamos preparados para eso todavía. Me encanta desde el punto de vista filosófico. Incluso, cuando me lo plantearon por primera vez no fue desde mi fuerza política. Lo entendí y en un futuro, sería bueno hincarle el diente; no estamos prontos".

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