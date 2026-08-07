Tras el temporal y el ciclón, vuelve el frío y las heladas durante el fin de semana con bajas sensaciones térmicas

Nubel Cisneros prevé tiempo muy frío el fin de semana, con heladas de madrugada y bajas sensaciones térmicas durante la noche. Se vuelve a ver el Sol.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría y ventosa con muy bajas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, en las primeras horas estará inestable la costa sureste. La tarde seguirá fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y buena presencia de Sol, previéndose importante descenso de temperatura en la noche.

El sábado comienza muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente frío a fresco y cielo ligeramente nublado, observándose nuevamente marcado descenso de temperatura en la noche.

El domingo nuevamente se espera un inicio de jornada muy frío con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fría a fresca con cielo ligeramente nublado, manteniendo muy bajas temperaturas en la noche. Viernes 7 Zona Norte: máxima 14º y mínima 2º Zona Sur: máxima 12º y mínima 2º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 5º Viernes 7 Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º Viernes 7 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º Zona Metropolitana: máxima 11º y mínima 4º

Temas de la nota temporal

frío

Heladas

sensaciones térmicas