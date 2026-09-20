Prisión preventiva para la mujer que arrojó una bomba molotov e hirió a un niño de 2 años y a una adolescente

Va a prisión preventiva la mujer de 19 años que arrojó una bomba molotov con la que provocó graves lesiones en un niño de 2 años y una adolescente de 17.

Le imputaron los delitos de incendio en concurso fuera de la reiteración con dos delitos de lesiones personales graves. La prisión preventiva es por 90 días, mientras continúa la investigación.

El enfrentamiento ocurrió este viernes alrededor de las 11:00 en las calles Jazmín y Sarandí. El jefe de Policía de Soriano, Luis Rodríguez, informó a Subrayado que el conflicto se originó por una pelea entre dos mujeres y que luego participaron más personas en los disturbios. Las familias tienen conflicto desde hace años en el lugar.

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Según informó la Policía, durante la confrontación la botella incendiaria cayó en el patio de una vivienda y las llamas alcanzaron al niño y a una adolescente de 17 años que estaba junto a él. Ambos fueron asistidos y trasladados para recibir asistencia médica.

El niño fue atendido inicialmente en el Hospital de Mercedes, donde le diagnosticaron quemaduras en la vía aérea. Luego fue derivado a Montevideo para ser valorado por un cirujano plástico y quedó internado en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, estable.

Rodríguez informó este sábado que el niño sufrió quemaduras graves en el rostro, oreja, cuello, boca y nariz, y que además inhaló combustible de la bomba molotov.

Uno de los integrantes de una de las familias había sido imputado este viernes por un delito relacionado con estupefacientes. En esa operación hubo 14 personas imputadas en total.