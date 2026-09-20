Las opiniones del público de Gran Hermano Uruguay: qué perfiles esperan y con quiénes se llevarían (o no) dentro de la casa

En la previa del arranque de “Gran Hermano Uruguay” un equipo de Subrayado consultó qué dice la gente y los perfiles que se imaginan ver en la casa, así como cosas no pueden faltar.

Caos, personajes "estilo Furia", "murgueros", "personas buena onda", fueron algunas de las respuestas que se encontró el equipo de Subrayado.

"Yo fui uno de los que me anoté. No quedé convocado, pero fundamentalmente es grande para el país hacer un evento como este, nunca visto. Y que los participantes disfruten la convivencia, a pesar de que es una competencia. Lo principal es que el asado tiene que estar", dijo un hombre.

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"Ojalá que tranquilos, por lo menos. Esta edición, la de Gran Hermano Argentina, medios locos", dijo una joven.

"Tiene que ser un perfil bastante extrovertido, que el uruguayo dentro de todo tiende a ser más reservado", opinó un joven. "Gente que no le tiene miedo a que opinen de ella", agregó otro.

"Tendría que haber de todo, una persona chocante, una persona buena, alguien que sepa solucionar los problemas, alguien que cree el problema, porque es la manera de que la gente mire", consideró una chica.

Los espectadores se preparan para ver la casa y seguir con detalles la convivencia de los uruguayos.

"Por novelería voy a mirar el de Uruguay", aseguró una mujer. Para ella, quien entre a la casa debe ser "bastante estratega".

"Tienen que tener paciencia para resistir", señaló otra mujer.

La convivencia será uno de los desafíos más difíciles de la casa. En la calle, la gente se animó a imaginar con quién se llevarían mal y con quién bien dentro del juego.

"Yo no entraría a la casa, pero creo que con alguien más tranquilo, que sea buen jugador, buenas estrategias, pero tranquilas", dijo una chica. Sin embargo, no podría convivir "con alguien que no sea ordenado, de esa manera que es todo un asco".

"Alguien que es muy gritón, como Campanita o Furia, demasiado, me vuelvo loco. Debería ser alguien que esté dispuesto al show, que sea interesante el juego, pero tampoco un personaje muy imponente, porque me vuelvo loco", consideró otro chico.