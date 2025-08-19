RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN INTERPELACIÓN A FRATTI

Tras el cruce entre Viera y Da Silva, "todos aprendimos y lo mejor es bajar la pelota al piso", dijo Orsi

El presidente afirmó que "aprendimos mucho a partir de esta última interpelación" y sostuvo que el llamado a sala es un "instituto saludable para la democracia".

Viera-y-Da-Silva-cruce

El presidente Yamandú Orsi habló este martes sobre el cruce entre los senadores del Frente Amplio, Nicolás Viera, y del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, en la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores en Florida, con insultos homofóbicos que derivaron en el levantamiento de la sesión del Senado.

Orsi afirmó que "aprendimos mucho a partir de esta última interpelación". "Todos aprendimos y lo mejor es bajar la pelota al piso", agregó. El mandatario indicó que el Parlamento debe cultivar un clima de respeto.

El presidente sostuvo que la interpelación es un "instituto saludable para la democracia". "Todas las veces que nos convoquen vamos a tener que ir, porque para eso está el Parlamento", enfatizó.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
