SINIESTRO FATAL

Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5

El único vehículo involucrado en el hecho fue el del joven. Las causas del despiste aún no fueron determinadas.

Un joven de 19 años circulaba por esta vía cuando despistó, chocó contra el guardarraíl y volcó sobre la banquina. Murió en el lugar.

Investigan para determinar causa del siniestro.

hombre denuncio que lo sacaron a la fuerza de su casa y lo torturaron: le cortaron dos dedos de una mano
Hombre denunció que lo sacaron a la fuerza de su casa y lo torturaron: le cortaron dos dedos de una mano

