Un siniestro fatal se produjo este martes, sobre las 15:25, en la ruta 5, a la altura del kilómetro 10, en Montevideo.
Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5
El único vehículo involucrado en el hecho fue el del joven. Las causas del despiste aún no fueron determinadas.
Un joven de 19 años circulaba por esta vía cuando despistó, chocó contra el guardarraíl y volcó sobre la banquina. Murió en el lugar.
Investigan para determinar causa del siniestro.
