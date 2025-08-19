RECIBÍ EL NEWSLETTER
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 13 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado

El hecho ocurrió en un centro interdisciplinario de la capital departamental a donde la víctima había acudido a una consulta fonoaudiológica. El padre está en estado crítico tras dispararse en la cabeza.

policias-patrullero-maldonado-policia.jpg

Un hombre de 58 años mató a su hija de 13 tras efectuarle varios disparos de arma de fuego y luego intentó quitarse la vida. El hecho ocurrió en un centro interdisciplinario en el centro de la ciudad de Maldonado, según información a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Martín Corujo.

De acuerdo a los primeros datos, el hombre ingresó al centro, donde su hija había asistido a la fonoaudióloga y le efectuó varios disparos de arma de fuego a la adolescente. Luego, intentó autoeliminarse de un disparo en la cabeza. La menor falleció producto de la herida recibida, mientras que el hombre fue derivado a un centro de salud en estado crítico.

La adolescente se encontraba en proceso de vinculación con un hogar del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La menor estaba a cargo de la expareja del hombre por disposición de la Justicia. El padre de la menor, un coronel retirado uruguayo de 58 años, la había traído desde Uganda y se cree que la madre biológica de la menor se quedó en ese país.

choco dos autos, volco, se tomo un taxi y se fue del lugar: investigan siniestro de transito en cerrito de la victoria
Seguí leyendo

Chocó dos autos, volcó, se tomó un taxi y se fue del lugar: investigan siniestro de tránsito en Cerrito de la Victoria

La menor había acudido al centro a una consulta fonoaudiológica, cuando en determinado momento se presentó el hombre y al intentar retirar a la menor, esta le habría expresado que no quería ir con él y pedía para ir con la expareja de su padre, según se indicó.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

Noticia en desarrollo

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LÍMITE ENTRE SAN JOSÉ Y CANELONES

Un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 13 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
FILICIDIO Y SUICIDIO

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
redes sociales

Duro mensaje de Aerolíneas Argentinas al plantel de Peñarol: "Lamentamos este tipo de actitudes"
en ciudad vieja

Le rapiñó el auto a su madre, lo persiguió la Policía, chocó de frente con un taxi y fue detenido

Te puede interesar

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
FILICIDIO Y SUICIDIO

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
Escuela a la que concurría la adolescente asesinada por su padre permanecerá cerrada este miércoles
MALDONADO

Escuela a la que concurría la adolescente asesinada por su padre permanecerá cerrada este miércoles
Peñarol y Racing en el partido del martes pasado. Foto: Foco UY. 
EN ARGENTINA

Copa Libertadores: Peñarol visita a Racing este martes para disputar el partido de vuelta de octavos de final

Dejá tu comentario