Un hombre mató a su hija de 13 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado

Un hombre de 58 años mató a su hija de 13 tras efectuarle varios disparos de arma de fuego y luego intentó quitarse la vida. El hecho ocurrió en un centro interdisciplinario en el centro de la ciudad de Maldonado, según información a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Martín Corujo.

De acuerdo a los primeros datos, el hombre ingresó al centro, donde su hija había asistido a la fonoaudióloga y le efectuó varios disparos de arma de fuego a la adolescente. Luego, intentó autoeliminarse de un disparo en la cabeza. La menor falleció producto de la herida recibida, mientras que el hombre fue derivado a un centro de salud en estado crítico.

La adolescente se encontraba en proceso de vinculación con un hogar del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La menor estaba a cargo de la expareja del hombre por disposición de la Justicia. El padre de la menor, un coronel retirado uruguayo de 58 años, la había traído desde Uganda y se cree que la madre biológica de la menor se quedó en ese país.

La menor había acudido al centro a una consulta fonoaudiológica, cuando en determinado momento se presentó el hombre y al intentar retirar a la menor, esta le habría expresado que no quería ir con él y pedía para ir con la expareja de su padre, según se indicó. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. Noticia en desarrollo

