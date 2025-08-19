Un contenedor proveniente de Uruguay con 45 kilos de cocaína y otro procedente de Argentina con 43 kilos de la droga fueron incautados en el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, informó este martes la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
Incautaron 45 kilos de cocaína en el puerto de Rotterdam en un contenedor con carne que salió de Montevideo
Aduanas informó que el contenedor había sido escaneado el 17 de julio en la terminal portuaria uruguaya sin detectarse anomalías. El buque partió el 20 e hizo escalas en Buenos Aires y Paranaguá en Brasil.
Aduanas envió la información correspondiente a la Fiscalía sobre el contenedor que fue escaneado, sin detectar anomalías, el 17 de julio en el puerto de Montevideo, desde donde partió con escala en Buenos Aires (Argentina) y Paranaguá (Brasil).
El buque partió de Montevideo el 20 de julio y, tras las dos escalas, arribó a Países Bajos el 17 de agosto, cuando se incautó la droga que estaba oculta detrás de los habitáculos del motor de dos contenedores refrigerados que transportaban carne.
Chocó dos autos, volcó, se tomó un taxi y se fue del lugar: investigan siniestro de tránsito en Cerrito de la Victoria
El ocultamiento de cocaína en las escotillas de inspección se ha vuelto común en los últimos años. La droga puede ser extraída rápidamente mediante extractores en la terminal de contenedores, informó la Fiscalía de Países Bajos.
Dejá tu comentario