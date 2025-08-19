Copa Libertadores: Peñarol visita a Racing este martes para disputar el partido de vuelta de octavos de final

Peñarol visita a Racing desde las 21:30 de este martes en el Cilindro de Avellaneda.

Es el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores . El anterior fue en el Campeón del Siglo y terminó con la ventaja del club aurinegro en un 1 a 0.

La revancha es este martes, en Avellaneda, en el sur de Buenos Aires.

Seguí leyendo Peñarol contra Racing, y los otros partidos por Copa Libertadores que se juegan desde este martes

Peñarol reservó a casi todos sus titulares en la caída el viernes ante Boston River (2-1) por el Clausura uruguayo, con la idea de regresar a las instancias decisivas de la Libertadores, que ganó en cinco ocasiones (1960, 1961, 1966, 1982 y 1987) y en la que en 2024 llegó a semifinales.

"Vamos con el objetivo de clasificar. Esperamos un partido muy duro, contra un gran rival. Creo que va a ser un partido más jugado que el primero, pero esperamos que sea muy peleado, muy físico", consideró el DT aurinegro, Diego Aguirre.

En Peñarol está en duda el volante ofensivo Leo Fernández, la figura del equipo, que viajó a la capital argentina pese a una lesión en la rodilla derecha sufrida en el partido de ida. Aguirre destacó que esperará hasta última hora para decidir si lo tiene en cuenta para esta revancha.

El árbitro principal es el colombiano Wilmar Roldán y lo acompañan los asistentes Jhon León y Jhon Gallego. El cuarto árbitro es Carlos Betancur. En el VAR, Juan Lara y Edson Cisternas de Chile.

El ganador de esta llave se cruzará en cuartos de final con el vencedor de la que disputan Vélez Sarsfield y el Fortaleza brasileño, que también se define el martes en Buenos Aires tras igualar 0-0 en la ida.

Alineaciones:

Racing Club: Gabriel Arias, Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Gastón Martirena, Juan Ignacio, Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa. Suplentes: Facundo Cambeses, Agustín García Basso, Marco Di Césare, Ignacio Rodríguez, Nazareno Colombo, Facundo Mura, Adrián Fernández, Bruno Zuculini, Duván Vergara, Luciano Vietto, Tomás Conechny y Elías Torres.

Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Javier Cabrera, David Terans y Maximiliano Silvera. Suplentes: Martín Campaña, Juan Martín Rodríguez, Pedro Milans, Gastón Silva, Damián Suárez, Lucas Hernández, Lorenzo Couture, Héctor Villalba, Leonardo Fernández, Matías Arezo, Leandro Umpierrez y Diego García.

FUENTE: Con información de AFP