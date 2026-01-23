Tras cuatro horas de viaje, los bomberos uruguayos llegaron a la zona de incendios en Chile

A las 13:25 horas de este viernes aterrizó en Concepción ( Chile ) el Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya con los 31 bomberos que ayudarán en el combate a los incendios que han dejado al menos 21 muertos en el sur del país trasandino.

El contingente había partido a las 9:29 desde el Aeropuerto de Carrasco , con destino a la región del Ñuble, ubicada a unos 400 kilómetros de Santiago. Comenzarán este viernes las tareas, que se extenderán hasta el 31 de enero, cuando está previsto el retorno, informó a Subrayado el director del Sinae, Leandro Palomeque.

Los bomberos están acompañados por equipos médicos y llevan consigo equipamiento manual y una camioneta de la institución. Principalmente, herramientas manuales para hacer cortafuegos y otras para el combate directo a las llamas.

Palomeque explicó que lo coordinado con Chile es que el Estado uruguayo se haga cargo del traslado aéreo de los efectivos, de sus seguros de vida y del equipamiento. En tanto, el país trasandino les dará alojamiento y alimento. Se prevé que trabajen solo durante las horas diurnas.

La zona de trabajo (Ñuble) fue asignada por el gobierno chileno. Serán siete jornadas de trabajo.

Anuncio de Orsi y agradecimiento de Boric.

El gobierno chileno envió pedido de ayuda y la colaboración fue confirmada por el presidente Yamandú Orsi. El mandatario señaló que el apoyo solicitado es principalmente humano, ya que en varias zonas afectadas no es posible ingresar con maquinaria pesada y el trabajo debe realizarse a pie. Agregó que Uruguay ya ha enviado efectivos en otras oportunidades.

Al menos 21 personas murieron y miles quedaron sin hogares. No se reportaron ciudadanos uruguayos afectados por los incendios.

El presidente chileno, Gabriel Boric, agradeció la solidaridad internacional. Mencionó que recibió ayuda de EEUU mediante su embajada en Chile, además de contingentes que llegarán desde México, Uruguay, Portugal, Brasil y Paraguay.

Los incendios ocurren desde el 17 de enero y escalaron con fuerza el domingo y lunes, cuando las altas temperaturas y los fuertes vientos propagaron el fuego hacia zonas habitadas. Las regiones del Ñuble, la Araucanía y Biobío concentran los daños más severos.

Incendios: un sospechoso detenido.

La Fiscalía de Chile anunció en la noche del jueves la captura del presunto autor del incendio forestal que causó la mayoría de las 21 víctimas en el sur del país, donde bomberos combaten las llamas desde el fin de semana.

Las autoridades habían reportado la detención en los últimos cuatro días de otros tres sospechosos en la región Biobío, la más azotada por el fuego, y de la Araucanía.

Los incendios también alcanzaron a la región de Ñuble. El gobierno estima en 20.000 el número de damnificados.

Por orden de la Fiscalía, la policía detuvo a un cuarto hombre "que termina provocando las hasta hoy 20 muertes" en Biobío, dijo la fiscal regional, Marcela Cartagena, en conferencia de prensa en Concepción, capital de esa región. La otra víctima falleció en Ñuble.

El detenido es un chileno, de 39 años, que el viernes será presentado ante la justicia. La Fiscalía no precisó los cargos que le imputará.

El hombre tiene "antecedentes policiales por lesiones graves e infracciones a la ley de propiedad industrial e intelectual", afirmó Claudia Chamorro, inspectora de la policía civil de investigaciones, junto a la fiscal.

Según las autoridades, uno de los detenidos por los incendios ya fue puesto en libertad.

Los incendios se iniciaron el sábado y avanzaron rápidamente a zonas pobladas a causa de los vientos del intenso verano austral en el sur de Chile.

En Biobío, a unos 500 km de Santiago, las localidades más afectadas son Penco, Lirquén y Tomé.

Más temprano, las autoridades habían anunciado la captura de un hombre presuntamente involucrado en quemas en el sector de Punta de Parra, en Biobío, durante el toque de queda.

El sospechoso, junto a otras personas, estaba prendiendo el bosque cuando llegó la policía tras ser alertada por vecinos. "El sujeto portaba un encendedor, un bastón retráctil y cocaína base", informó un comunicado de la Policía de Investigaciones.

Con información de AFP.