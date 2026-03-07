Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida

Este sábado pasado el mediodía ocurrió un accidente fatal en Villa Colón, cuando un auto y una moto chocaron en la esquina de Lasagna y Niña.
El conductor de la moto, un joven de 29 años falleció, mientras que la conductora del otro vehículo no sufrió lesiones.
El auto circulaba por Lasagna y al llegar a la esquina frenó para dejar pasar a dos autos que circulaban por Niña, y cuando volvió a arrancar la marcha para doblar, impactó con la moto.
Trabajan en el lugar la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Zona operacional IV y Policía científica.
