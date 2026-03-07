Accidente de tránsito fatal en Villa Colón, motociclista chocó contra auto y perdió la vida

Este sábado pasado el mediodía ocurrió un accidente fatal en Villa Colón, cuando un auto y una moto chocaron en la esquina de Lasagna y Niña.

El auto circulaba por Lasagna y al llegar a la esquina frenó para dejar pasar a dos autos que circulaban por Niña, y cuando volvió a arrancar la marcha para doblar, impactó con la moto.

El conductor de la moto, un joven de 29 años falleció, mientras que la conductora del otro vehículo no sufrió lesiones.

Trabajan en el lugar la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Zona operacional IV y Policía científica.