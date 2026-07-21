El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este miércoles vuelve el sol y se extiende hasta el viernes cuando llegan nuevamente las lluvias.
Vuelve el sol este miércoles, el viernes llegan las lluvias y el fin de semana habrá frío, anunció Nubel Cisneros
El meteorólogo dijo que el fin de semana no se registrarán precipitaciones ni habrá humedad, la temperatura será de 10°.
"Aprovechen mañana de tarde y el jueves porque el viernes vuelven las lluvias. La buena noticia es que el fin de semana no hay lluvias, pero va a estar bastante más frío", adelantó.
El miércoles las mejoras comienzan a darse después de la hora 10, antes permanecerán las nieblas y neblinas. El sol se verá en el mediodía.
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"No hay humedad para el fin de semana, pero hay frío de 10°", agregó.
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