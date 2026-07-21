Vuelve el sol este miércoles, el viernes llegan las lluvias y el fin de semana habrá frío, anunció Nubel Cisneros

Miércoles con mejoras en la mañana y llega el sol sobre el mediodía. "Aprovechen mañana de tarde y el jueves porque el viernes vuelven las lluvias. La buena noticia es que el fin de semana no hay lluvias, pero va a estar bastante más frío", adelantó Nubel Cisneros. pic.twitter.com/xuAYXgM7DX