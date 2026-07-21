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AVENIDA BRASIL Y BRITO DEL PINO

Investigan una muerte dudosa en Pocitos: ocurrió tras un altercado este lunes en Av. Brasil y Brito del Pino

La emergencia médica que asistió en la escena diagnosticó "muerte súbita". El caso es investigado por el Departamento de Homicidio y aguardan pericia forense.

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Investigan la muerte de un joven de 25 años en el barrio Pocitos. La emergencia médica diagnosticó "muerte súbita" y un testigo dijo a la Policía que hubo un incidente en el tránsito antes de que el joven falleciera. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad y aguardan la autopsia. El caso es investigado como muerte dudosa.

La Policía tuvo conocimiento del hecho a las 21:02 de este lunes, por una llamada que indicaba de "un hombre caído en la vía pública" en avenida Brasil y Brito del Pino.

En la escena, estaba el hombre inconsciente y una emergencia médica constató su fallecimiento, con diagnóstico de "muerte súbita".

Presidente Orsi. Foto: archivo Subrayado.
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En una de las imágenes de cámaras de seguridad se observa al joven poner las balizas, bajar del auto que conducía por el lado del acompañante y caer en la calle tras intentar apoyarse en otro vehículo que siguió su marcha. El joven fue hacia Av. Brasil y allí atacó a un delivery, con el que empezó un altercado. Otros trabajadores intervinieron para ayudar al delivery y tras golpear al joven, se retiraron.

"De acuerdo con el relato de un testigo, momentos antes el fallecido habría protagonizado un incidente de tránsito", señala la información policial. Trabajó en la escena Policía Científica e intervinieron el Área de Investigaciones de Zona II y al Departamento de Homicidios; aguardan pericia forense.

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