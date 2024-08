Tras allanamiento, la Policía detuvo a dos sospechosos del crimen del joven de 24 años ocurrido en Colón

Los investigadores analizaron las cámaras de videovigilancia privada y del Ministerio del Interior y pudieron establecer la ruta de escape de los individuos.

Los delincuentes ingresaron mientras el hombre estaba durmiendo en su cama y lo mataron.

Durante la balacera, uno de los disparos impactó en el hermano de la víctima, un niño de 8 años, que también estaba en el lugar, indicaron fuentes policiales a Subrayado. El menor fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra estable. El pediatra Álvaro Galiana confirmó que el pequeño presentó heridas en el hígado, en el riñón y en el intestino.

Se esperan las pericias de Policía Científica mientras continúa la investigación.

Modalidad "allanamiento".

El crimen ocurrió sobre la hora 8:20. Los investigadores manejan que los homicidas fueron dos hombres que llegaron en moto al lugar, y entraron a la casa simulando un copamiento. Había más personas dentro de la casa, que están tratando de ser ubicadas por la Policía, para que declaren cómo ocurrió la irrupción de los delincuentes.

Se reitera la modalidad con otras muertes violentas de semanas pasadas: delincuentes armados ingresan a una vivienda y les disparan a las víctimas. Los casos anteriores ocurrieron en Cerro Norte, y en el barrio Maracaná Sur; allí los homicidas simularon ser policías que hacían un allanamiento. En el episodio de este miércoles, aún se desconoce si simularon un allanamiento.

El homicidio de este miércoles, y el de Cerro Norte, son investigados por el equipo fiscal de Morales. La fiscal estuvo en la escena, en Colón, sobre la hora 11:00. "No dejo de sorprenderme y esperamos seguir sorprendiéndonos todos. A esto no nos podemos acostumbrar. Es cierto, irrumpir en una casa, no es la primera vez (que ocurre)", dijo.

El tercer crimen, el de Maracaná Sur, es investigado por su par Carlos Negro.

En un primer momento la Policía indicó que el joven asesinado tenía 18 años, pero luego rectificó la edad a 24.