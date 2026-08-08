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Tras 35 días de internación, dieron de alta al policía baleado en el asalto a un residencial de Atahualpa

El efectivo de 48 años resultó gravemente herido de arma de fuego en el hemitórax izquierdo, fue operado y desde la noche del viernes pasó a internación domiciliaria.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

El policía de 48 años que estaba internado tras ser baleado en un tiroteo con delincuentes, ocurrido el 3 de julio durante el asalto a un residencial del barrio Atahualpa, fue dado de alta, informó este sábado la Jefatura de Policía de Montevideo.

El funcionario policial permanecía internado desde el día del atraco al resultar gravemente herido en el intercambio de disparos con los ladrones. Ese día, el efectivo concurrió hasta el residencial, ubicado en avenida Millán y Rodríguez Correa, por una rapiña en proceso.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, hubo un tiroteo entre policías y delincuentes, que estaban disfrazados de ancianos. En el intercambio de disparos, dos uniformados, una mujer de 23 y el hombre de 48 años, resultaron heridos.

Foto: Subrayado. Bolognesi y General Hornos en Belvedere.
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El policía fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en el hemitórax izquierdo, fue operado y tras 35 días de internación en el Hospital Policial, pasó en la noche del viernes a internación domiciliaria.

La investigación por la rapiña y el ataque a los funcionarios policiales continúa bajo la órbita de la Fiscalía junto al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.

Por este caso, el Ministerio del Interior emitió una solicitud de colaboración de la población para localizar a uno de los delincuentes, Washington Matías Sánchez González, de 31 años, requerido por tentativa de homicidio. Por cualquier información, comunicarse al 911, 0800 5000 para denuncia anónima o en la seccional policial más próxima.

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