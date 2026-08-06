"¡Vos sos el que anda haciendo relajo!": delincuentes le dispararon a un hombre y se tirotearon con la Policía

Un hombre de 27 años consumía drogas sobre las 21:00 de este miércoles en Bolognesi y General Hornos, en Belvedere, cuando un auto se detuvo a su lado y uno de los ocupantes le disparó tres veces en la pierna izquierda. Según contó la víctima, antes de dispararle le dijo: “¡Vos sos el que anda haciendo relajo en el barrio!”.

Tras el ataque, los ocupantes del auto huyeron al mismo tiempo que un patrullero llegaba al lugar, alertado por las detonaciones. Los policías circulaban por la calle Emancipación y vieron al auto que huía en dirección a ellos.

Al advertir la presencia policial, desde el auto dispararon también contra los efectivos y se produjo un enfrentamiento a tiros entre los delincuentes y la Policía, supo Subrayado.

Seguí leyendo Rapiña a un local de pagos en Cerrito: delincuentes armados redujeron a la dueña y a una empleada, y escaparon con $400.000

Los efectivos dieron la vuelta e iniciaron una persecución al auto, al que perdieron de vista pero minutos después lo ubicaron abandonado sobre la calle Mariano Sagasta, a seis cuadras.

El vehículo estaba abierto y en la parte trasera se observa un impacto de bala que recibió. Los indicios fueron preservados por los funcionarios hasta la llegada de la Policía Científica para hacer pericias.

Por otro lado, otro equipo policial concurrió a la escena inicial de los disparos, en Bolognesi y General Hornos, y ubicó al hombre de 27 años sin antecedentes penales, quien fue trasladado al Hospital Español fuera de peligro. El herido hizo la denuncia y ahora los investigadores de la zona I están en busca de los atacantes que hirieron al hombre y se enfrentaron con sus colegas.