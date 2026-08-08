Cuatro personas fueron condenadas con penas de hasta cuatro años y tres meses de cárcel por asociación para delinquir, drogas, armas y receptación en el marco de la Operación Ibiza.
Cuatro condenados por asociación para delinquir, drogas, armas y receptación en el marco de la Operación Ibiza
La investigación de la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo buscó desarticular un clan familiar dedicado a la negociación y suministro de estupefacientes en Cerro, Conciliación y Casabó.
Es el resultado de una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo que llevaba unos tres meses con el objetivo de desarticular un clan familiar denominado "Los Garrel", dedicado a la negociación y suministro de estupefacientes en los barrios Cerro, Conciliación y Casabó.
La Policía realizó varios allanamientos en distintas viviendas de Montevideo, donde fueron detenidas varias personas y se incautaron celulares, prendas de vestir, joyas, drogas, una balanza de precisión, municiones, armas de fuego, un vehículo y varios objetos. Durante los procedimientos, los policías también encontraron un mono tití, ingresado ilegalmente al país.
Dos condenados por estafar a una anciana mediante el cuento del tío; cumplirán 4 y 8 meses de prisión
Los condenados fueron tres hombres y una mujer con penas de entre dos años y cuatro años y tres meses de cárcel. En el caso de la mujer, la Justicia dispuso el aplazamiento provisorio de la pena de prisión, por arresto domiciliario con tobillera electrónica hasta nueva resolución.
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