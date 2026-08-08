Cuatro condenados por asociación para delinquir, drogas, armas y receptación en el marco de la Operación Ibiza

Ministerio del Interior

Cuatro personas fueron condenadas con penas de hasta cuatro años y tres meses de cárcel por asociación para delinquir, drogas, armas y receptación en el marco de la Operación Ibiza.

Es el resultado de una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo que llevaba unos tres meses con el objetivo de desarticular un clan familiar denominado "Los Garrel", dedicado a la negociación y suministro de estupefacientes en los barrios Cerro, Conciliación y Casabó.

La Policía realizó varios allanamientos en distintas viviendas de Montevideo, donde fueron detenidas varias personas y se incautaron celulares, prendas de vestir, joyas, drogas, una balanza de precisión, municiones, armas de fuego, un vehículo y varios objetos. Durante los procedimientos, los policías también encontraron un mono tití, ingresado ilegalmente al país.

Los condenados fueron tres hombres y una mujer con penas de entre dos años y cuatro años y tres meses de cárcel. En el caso de la mujer, la Justicia dispuso el aplazamiento provisorio de la pena de prisión, por arresto domiciliario con tobillera electrónica hasta nueva resolución.

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